Die Gemeinde Kochel am See hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Es geht dabei um eine Sachbeschädigung an einem Pumpenhäuschen in der Badstraße. An drei Seiten des Häuschens haben sich jüngst "unbekannte Künstler" mit Graffiti verewigt, wie die Polizei mitteilt. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs stellten den Schaden bereits vor gut einer Woche fest. Nun hat sich die Gemeinde dazu entschieden, rechtliche Schritte einzuleiten. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Von den Tätern hat die Polizei bislang keine Spur.