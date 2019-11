Eine herrenlose Brieftasche mit 500 US-Dollar hat die Ermittlungen der oberbayerischen Polizei bis nach China geführt. Laut Bericht hat ein Angestellter einer Wolfratshauser Wäscherei den gut gefüllten Geldbeutel am Dienstag in der Mangelwäsche gefunden. Er gab ihn bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen ab, die den Lieferanten jedoch nicht mehr ermitteln konnte. So wurden die Kollegen der Grenzpolizei Murnau hinzugezogen. Mit einem Dokumentenprüfgerät stellten sie die Echtheit des Geldes fest und fanden auf der Innenseite der Passmappe den Abdruck eines Flugtickets. Die Daten ließen auf eine 30-jährige Chinesin schließen, die erst kürzlich ihren Reisepass bei der Münchner Polizei als verloren gemeldet hatte. Die Frau befand sich bereits wieder in ihrer Heimat. Nun liegt es an der chinesischen Botschaft, Kontakt mit der Eigentümerin aufzunehmen und ihr die 500 Dollar zukommen zu lassen.