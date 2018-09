16. September 2018, 22:04 Uhr Polizei erwischt jungen Mann Unter Drogen am Steuer

Unter Drogeneinfluss ist ein 26-Jähriger am Steuer seines Wagens von der Wolfratshauser Polizei erwischt worden. Laut Bericht kam der Wolfratshauser am Samstag gegen 20.30 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Nachdem sich bei ihm "drogentypische Auffälligkeiten" zeigten, sei ein Urintest durchgeführt worden, teilt die Polizei mit. Der Fahrer beteuerte zwar, noch nie im Leben Marihuana konsumiert zu haben, allerdings fiel der Urintest positiv aus. Es konnte THC (Tetrahydrocannabinol), eine psychoaktive Substanz, die aus der Cannabispflanze gewonnen wird, nachgewiesen werden, so die Polizei. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den 26-Jährigen zur Blutentnahme ins Kreiskrankenhaus Wolfratshausen. Den jungen Mann erwarte, so heißt es, eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss.