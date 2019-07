15. Juli 2019, 21:59 Uhr Polizei ermittelt Unfallflüchtiger hinterlässt klare Spuren

Normalerweise sucht die Polizei bei einer Unfallflucht nach Zeugen und Hinweisen. In diesem Fall aber hat vermutlich der Täter selbst bereits den besten Hinweis auf seine Identität gegeben, so dass er nicht lange unerkannt bleiben dürfte: Der Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag auf einem Feldweg an der Kreisstraße 20 unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinabfuhr und im Anschluss etwa 400 Meter quer über eine Wiese fuhr, wo er einen Weidezaun durchbrach. Mehrere Kühe büxten aus und mussten in den Morgenstunden von zwei Landwirten eingefangen werden. Eine Streife konnte an der Unfallstelle nicht nur ein Spiegelglas des Fahrzeugs des Unfallverursachers sicherstellen, sondern noch weitere Teile, die er geladen hatte - und diese waren zum Teil beschriftet. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.