26. Juli 2019, 22:23 Uhr Politik in Wolfratshausen Ärger über Sportstätten-Vergabepraxis

SPD diskutiert aktuelle Themen vom Ehrenamt über den Einschulungskorridor bis zum Stadtbus

Von Arnold Zimprich, Wolfratshausen

Stefan Mayer ist wütend. "Es kann nicht sein, dass einige Wolfratshauser Sportvereine bevorzugt und andere benachteiligt werden", beschwert sich der Vorsitzende des 1. FC Weidach über die Sportstätten-Vergabepraxis in der Stadt. Seit mehr als fünf Jahren werde der aufstrebende Verein, der inzwischen 480 Mitglieder zähle, hingehalten. Als Folge müsse man in sechs verschiedenen Turnhallen trainieren, was auf Dauer keine Lösung sei.

Die SPD hat in den Wolfratshauser Löwenbräu zum Stadtgespräch eingeladen, der SPD-Fraktionsvorsitzende Fritz Meixner das Gespräch eröffnet, und schon ist man mittendrin in den aktuellen Themen der Loisachstadt. Noch vor der Sommerpause wolle man das Thema Sportstättenvergabe erneut ansprechen. Ein avisierter Termin sei abgesagt worden, das müsse dringend nachgeholt werden. Es ist der SPD-Stadtratsfraktion darüber hinaus ein Anliegen, das Ehrenamt in der Stadt stärker zu fördern. "Das Ehrenamt ist ein wichtiger Kitt für die Stadtgesellschaft" sagt Meixner. "Es gab in Wolfratshausen mal eine Ehrenamtsbörse, die muss man wiederbeleben!" Man habe ein Regelwerk erarbeitet, welche Personen in welcher Form geehrt würden. Hierüber herrsche fraktionsübergreifender Konsens. "Das Ehrenamt wird zu wenig anerkannt", sagt auch Mayer, Vereine wie der 1. FC Weidach würden ohne Ehrenamtliche nicht funktionieren, "Deutschland könnte dichtmachen". Mayer bringt auch eine geringfügige Entlohnung ins Gespräch. In München könnten Ehrenamtliche gar vergünstigt im Innenraum den MVV nutzen. Zunächst wolle man eine erste Ehrung von Wolfratshauser Ehrenamtlichen durchführen, diese sei für Ende Januar 2020 geplant.

Auch der Anfang des Jahres beschlossene Einschulungskorridor sorgt in Wolfratshausen für Wirbel. Meixner hat in seiner Funktion als Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins ein besonderes Auge für die Situation der Kinder in der Loisachstadt. Durch den Einschulungskorridor wird es Eltern, deren Kinder zwischen Anfang Juli und Ende September geboren sind, freigestellt, ob sie ihre Kinder schon mit sechs oder erst mit sieben Jahren einschulen. Ergebnis der Regelung ist jedoch eine längere Blockierung dringend benötigter Kita-Plätze und eine Welle später einzuschulender Korridor-Kinder, die auf die Schulen zurollt. Man habe das Problem bereits auf Landtagsebene thematisiert, ein Dringlichkeitsantrag wurde abgelehnt. "Die Kommunen dürfen die Suppe nun auslöffeln", bedauert Meixner. "Das Problem verschiebt sich. Zwar gibt es im nächsten Jahrgang weniger Korridor-Kinder, dafür ist der Jahrgang insgesamt geburtenstark". Wie damit umgegangen werden soll, weiß Meixner noch nicht, trotzdem "steht in Wolfratshausen kein Kind auf der Straße".

Das Thema Stadtbus treibt die Wolfratshauser ebenfalls um. Dieser wird für Senioren ab 65 Jahren und Kinder kostenlos sein, zudem wolle man die Fahrzeiten ausweiten und die Attraktivität des Stadtbusses generell steigern. Speziell für ältere Personen wolle man die Fahrpläne übersichtlicher gestalten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Manfred Menke, wartet nur noch auf "belastbare Zahlen" zur Nutzung des Stadtbusses, um anschließend Details auszuarbeiten. Die Verhandlungen mit dem MVV, der das letzte Wort habe, würden sich jedoch schwierig gestalten. Der ehemalige Wolfratshauser SPD-Vorsitzende Hans Gärtner betont, wie wichtig der Ausbau eines flächendeckenden ÖPNVs sei. Jedoch sei ein anderes Image und ein besseres Marketing notwendig, um breitere Bevölkerungsschichten anzulocken. "Wir brauchen keinen zentralistisch gelenkten Monster-MVV, sondern kommunale Zweigstellen, die auf die jeweiligen Anliegen vor Ort eingehen können". Altbürgermeister Reiner Berchtold betont, dass dazu eine Tarifraumerweiterung von Nöten sei, "die Kommunen müssen an einem Strang ziehen". Ein erster Schritt wäre es, die Stadtbus-Systeme von Wolfratshausen und Geretsried zusammenzuschließen. SPD-Mitglied Thomas Martin regt das Gezerre indes auf. "Wir sind ein Mittelzentrum, sitzen mit Geretsrieder Politikern im Kommunalausschuss, warum tagt der zu diesen Themen nicht?"