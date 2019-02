7. Februar 2019, 22:10 Uhr Politik begeistert Selbstbestimmt in die Zukunft

Die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf veranstaltet zur Europawahl einen politischen Aktionstag für 14- bis 27-Jährige

Von Nils Hannes Klotz, Königsdorf

Die Jugend will gehört werden und mitbestimmen. Das zeigen die seit Wochen andauernden weltweiten Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz - angestoßen von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg. Begeisterung für Politik zu wecken, das ist auch das erklärte Ziel eines Aktionstages in der Jugendbildungsstätte Königsdorf am Freitag, 15. März. Anlass ist die anstehende Europawahl am 26. Mai. Unter dem Motto "Go for Europe" haben Interessierte im Alter von 14 bis 27 Jahren während des Aktionstages in Königsdorf zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr die Möglichkeit, sich mit der Europapolitik auseinander zu setzen. Eine Anmeldung ist bis zum 12. März über die Schulen des Landkreises möglich.

In vier Workshops bearbeiten die Schüler an diesem Tag laut den Veranstaltern verschiedene Themenfelder. Herausgearbeitet wird insbesondere der persönliche Bezug: In welchen Bereichen können junge Menschen von Europa profitieren? Welchen Beitrag kann man selber leisten? Warum ist es wichtig, sich an Wahlen zu beteiligen? Nach einer Einführung und Informationen zur anstehenden Wahl können die Teilnehmer zwei Workshops wählen. Auf dem Weg zum eigenen Standpunkt werden die Schüler fachlich von Referenten begleitet. Die aktive Mitgestaltung steht laut Veranstaltern dabei im Vordergrund. "Europa geht uns alle an und natürlich auch junge Menschen", sagt Rudi Mühlhans aus dem Organisationsteam. Das Thema Umweltschutz mache nicht an der Grenze Halt, betont er in diesem Zusammenhang.

Ein Workshop beschäftigt sich explizit mit der Thematik von Nachhaltigkeit und Klimawandel. Gemeinsam mit Andrea van Laak, die an diesem Tag von der Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel als Referintin zu Gast ist, können sich die Schüler den Fragen zur Migration und den damit verbundenen Ängsten widmen. Sicherlich interessant für viele Jugendliche ist auch eine Veranstaltung, die sich mit der Möglichkeit eines Studiums im Ausland befasst.

Der Aktionstag finde bereits im März statt, damit vor der Europawahl noch Zeichen gesetzt und politische Aktionen durchgeführt werden könnten, erklärt Verena Peck vom Amt für Jugend und Familie. "Wir wollen die jugendlichen Menschen aktivieren. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, selber etwas zu gestalten", sagt Kerstin Barth, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings. Schlechte Wahlbeteiligungen, mutmaßt sie, hingen auch mit dem Gefühl zusammen, nichts verändern zu können. Das sei der Punkt, wo die Organisatoren ansetzen wollen. Wie sehr sich die Veranstalter um eine Teilhabe der Jugend bemühen, zeigt auch der eigens eingerichtete Shuttle-Service. Dieser wird zwischen Wolfratshausen, Geretsried, Bad Tölz und Benediktbeuern verkehren.

Bereits am Freitag, 17. Mai, können die Jugendlichen dann zur Urne gehen. Bei der bundesweiten U 18-Europawahl können sie ihr Kreuz für eine Partei setzen. Teilnehmen darf jede Person ab der fünften Klasse, die noch nicht volljährig ist. Die Wahllokale sind an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet. Neben der politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen stehen die U 18-Wahlen heute auch für die Forderung, das Wahlalter zu senken. Sie sollen Jugendliche für demokratische Prozesse und politische Zusammenhänge sensibilisieren. Mit dem Ergebnis der Wahl will man den Erwachsenen auch einen Fingerzeig geben. Denn gesellschaftspolitische Prozesse sind für Nachfolgegenerationen von besonderer Bedeutung.

Seit der ersten U 18-Wahl in Berlin im Jahre 1996 vergrößert sich das Projekt fortlaufend. Zur Bundestagswahl 2017 konnten Jugendliche deutschlandweit bereits in 1 660 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Im selben Jahr fand die Aktion auch zum ersten Mal in Geretsried statt. Ein Jugendlicher aus dem Jugendrat der Stadt wies damals auf die Möglichkeit einer Teilnahme an der U 18-Wahl hin. 2018 wurde sie dann anlässlich der Landtagswahlen in Bayern bereits auf den gesamten Landkreis ausgeweitet. Alle 27 weiterführenden Schulen nahmen daran teil. Die Reaktionen seien sehr positiv gewesen, sagt Rudi Mühlhans über die Wahlbeteiligung der Jugendlichen im vergangenen Jahr. "Die haben gewählt, weil sie ernst genommen worden sind, weil sie gehört, weil sie gefragt worden sind", erklärt Mühlhans. Junge Menschen einzubeziehen und ihnen eine Stimme zu geben, sei ein zentrales Element der Jugendarbeit. Zur Wahl zu gehen, ist ihm zufolge die einfachste Form, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.

Auch für die nun anstehende Europawahl werden die Schulen im Landkreis wieder aufgefordert, an der U 18-Wahl teilzunehmen. Die Rückmeldungen stehen noch aus. Bereits ab 18 Uhr des Wahltages können die Ergebnisse für das gesamte Bundesgebiet, die einzelnen Bundesländer und die Wahlkreise unter der Internetadresse www.u18.org abgerufen werden.