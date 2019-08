Die frisch gegründete Ortsgruppe Münsing von Bündnis 90/Die Grünen trifft sich zu einem Stammtisch. Dieser findet statt am Montag, 26. August, von 19.30 Uhr an im Gasthof Huber am See in Ambach. Auf der Tagesordnung steht als Thema unter anderem die nächste Münsinger Gemeinderatssitzung. Gäste sind willkommen.