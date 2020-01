Podiumsdebatte in Lenggries

Eine Podiumsdiskussion zum Thema "Regionalentwicklung im Zeichen des Klimawandels" findet am Dienstag, 21. Januar, im Alpenfestsaal in Lenggries statt. Darüber debattieren Josef Rohrmoser, Kreisvorsitzender der Jungen Union, SPD-Kreistagskandidat Sebastian Salvamoser, Jakob Koch, Sprecher der Grünen Jugend Bad Tölz, Sebastian Englich, Landratskandidat der Linken, Maximilian Funke-Kaiser, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Bayern und Stefan Drexlmeier, Leiter der Geschäftsstelle der Energiewende Oberland. Die Moderation hat der Lokaljournalist Andreas Steppan. Für die Bewirtung der Gäste wird gesorgt. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass von 17.30 Uhr an), Ende gegen 21.30 Uhr. Die Veranstaltung wird vom Nachhaltigkeitsteam des St.-Ursula-Gymnasiums Hohenburg organisiert.