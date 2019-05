9. Mai 2019, 22:10 Uhr "Play the Market" Die Manager von morgen

Am Gymnasium Geretsried testen Schüler im Simulationsspiel ihre Fähigkeiten als Firmenlenker

Von Veronika Ellecosta, Geretsried

Sechs Wochen lang waren Sebastian Rupp und Marinus Schubert Geschäftsführer. Gemeinsam haben die Schüler des Gymnasiums Geretsried das Familienunternehmen "Mobama Inc." aufgebaut und Smoothies produziert. Dabei haben sie auf die Ökoschiene gesetzt, weil den Smoothie-Konsumenten gesunde Ernährung wichtig ist. Und wer im Smoothie-Business erfolgreich sein will, richtet sich eben nach den Bedürfnissen dieser Zielgruppe.

Fürs Unternehmensimage haben die Gymnasiasten Auszubildende angestellt und viel Geld in Werbung gesteckt. Das haben sie von Nutella abgeschaut: Der Name des Produkts muss im Gedächtnis bleiben, um sich am Markt zu halten. Die Strategie ist aufgegangen und Sebastian und Marinus haben es ins Halbfinale des virtuellen Planspielwettbewerbs "Play the Market" geschafft.

Bayernweit nehmen jährlich etwa 2000 Schüler und Schülerinnen an dem Online- Wettbewerb teil und spielen sich in sechs Wochen durch sechs Geschäftsjahre durch. In 30 verschiedenen Geschäftsfeldern haben dieses Jahr mehr als 700 Teams ihre Unternehmen aufgebaut und dabei sechs Konjunkturphasen durchlaufen. Aus dem Gymnasium Geretsried sind gleich mehrere Teams auf dem gleichen Markt angetreten. Am Anfang, erzählt Marinus, haben sie viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen. Erst in den darauffolgenden Konjunkturphasen war dann Rechnen angesagt.

Über Newsletter haben sich die Teams über die Werte der Konkurrenz informiert und dementsprechend reagiert. Am Ende wurden Kapital und Marktanteil verglichen und eine Rangliste erstellt. Die Marktsieger werden zwischen 17. und 19. Mai das Halbfinale im Bildungszentrum Burg Schwaneck in Pullach bestreiten und dürfen dabei ein virtuelles Turnschuh-Unternehmen gründen. Dem Siegerteam des Finales winkt eine Sprachreise nach New York. Das Ziel "Big Apple" haben auch Sebastian und Marinus vor Augen.

Die Schule sei allgemein als Ort des theoretischen Wissens bekannt, sagt Christoph Strödecke, Direktor des Gymnasiums Geretsried. Deshalb habe man das Simulationsspiel "Play the Market" an die Schule geholt und erstmals als Praxisseminar aufgenommen. Es biete den Schülern die Möglichkeit, erlerntes betriebswirtschaftliches Wissen auf einem Markt, wenn auch nur virtuell, zu erproben und praxisnah zu agieren.

Marinus und Sebastian sind in ihren Rollen als Jungmanager völlig aufgegangen. Für ihr Online-Unternehmen haben sie viel virtuelles Geld und reale Freizeit investiert. Neben dem Praxisseminar haben sie Web-Seminare des Bildungswerks der bayerischen Wirtschaft besucht, dem Veranstalter des Planungsspiels. Sie haben Berichte geschrieben und das Handbuch studiert. Ob das Planspiel bei ihnen die Lust auf Wirtschaft geweckt hat? Nach dem Abitur, sagen Sebastian Rupp und Marinus Schubert, sei das für sie ein durchaus vorstellbarer Weg.