20. August 2019, 21:31 Uhr Plage Icking warnt vor Buchsbaumzünsler

Der Buchsbaumzünsler breitet sich weiter aus. Nachdem die Stadt Starnberg einen massiven Befall gemeldet hat, warnt nun auch die Gemeinde Icking vor der Ausbreitung der gefräßigen Raupen. Wie Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) mitteilt, vermehre sich der Buchsbaumzünsler im Gemeindebereich sehr schnell. Die Kommune empfiehlt daher ihren Bewohnern dringend, Buchsbaumpflanzen zu überprüfen und beschädigte Stellen zu entfernen - also Bereiche, die angefressen oder "eingesponnen" respektive von Raupen befallen sind. Kleine Mengen des Rückschnitts können Bürger in Plastik verpackt in der Restmülltonne entsorgen, oder in Papier verpackt in der Biotonne. Größere Mengen müssen Ickinger direkt nach Quarzbichl bringen. "Auch an den Friedhöfen wird der Buchsbaum sehr gerne gepflanzt und ist gefährdet", weiß Menrad. Rückschnitte sollen auch hier in den Restmülltonnen entsorgt werden. "Wenn der Rückschnitt offen gelagert wird, kann sich der Buchsbaumzünsler sehr schnell weiter verbreiten", erklärt die Bürgermeisterin. Der Rückschnitt darf daher nicht bei der Grüngutannahmestelle am Wertstoffhof angenommen werden.