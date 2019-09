Artikel per E-Mail versenden

Das Penzberger Pharmaunternehmen Roche lädt für Freitag, 20. September, zum Besuchertag. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr an der Hauptpforte. Das Programm dauert mit Werksbesichtigung bis etwa 16.30 Uhr. Wie sieht die Medizin von morgen aus? Und wie wirkt sie sich auf die mehr als 6000 Mitarbeitenden in Penzberg aus? Fragen wie diese sollen an Ort und Stelle beantwortet werden. Anmeldung im Internet unter www.roche-de, Menüpunkte "Über Roche" und "Standort Penzberg".