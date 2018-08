20. August 2018, 16:08 Uhr Pfadfinder Allzeit bereit in Königsdorf

1600 Pfadfinder aus Baden-Württemberg und der ganzen Welt treffen sich zum Austausch in der Jugendsiedlung Hochland.

Von Claudia Koestler , Königsdorf

Pfadfinden bedeutet für die 1600 Teilnehmer im Jugendlager Hochland auch, gemeinsam anzupacken, etwa beim Auf- und Abbau der Zelte. (Foto: Harry Wolfsbauer)

In nur einem Tag hatte sich kürzlich die Einwohnerzahl von Königsdorf nahezu um 50 Prozentpunkte erhöht: Rund 1600 junge Männer und Frauen waren dazugekommen. Ihr Ziel: Das Diözesanlager der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg, das in diesem August auf dem Gelände der Königsdorfer Jugendsiedlung Hochland stattfand. Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, kurz DPSG, ist mit bundesweit rund 95 000 Mitgliedern der größte deutsche Pfadfinderverband und gliedert sich analog zu den katholischen Diözesen, auch wenn die Gruppierungen "selbstverständlich offen für jede Religion" sind, wie Leiter Sven Koller betonte. In Königsdorf trafen sich Teilnehmer aus dem Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart, das laut Koller nahezu deckungsgleich mit dem Bundesland Baden-Württemberg ist. Genauer gesagt waren unter den 1600 Teilnehmern Vertreter aus zehn baden-württembergischen Bezirken und 55 Ortsgruppen, im Pfadfinderjargon "Stämme" genannt, sowie Gäste aus Jordanien, Nordirland, Südafrika und Luxemburg. Sie alle wollten sich austauschen und intensiv mit dem Begriff des "Pfadfindens" auseinandersetzen. "Wir haben uns das Motto 'einfach Pfadfinden' gesetzt, um sowohl Gemeinsamkeiten in den Blick zu nehmen als auch die Vielseitigkeit, mit der sich jeder selbst als Pfadfinder identifiziert", sagte Benedikt Schulz, Bildungsreferent und Pressesprecher des Lagers.

In einer ersten Phase konnten die Teilnehmer eigene Projekte zu unterschiedlichen Themen entwickeln. Diese reichten von Sport und Natur über Technik, Politik, Medien, Bauen und Kreativität bis hin zu Spiritualität und Religion. "Ein Team drehte dazu einen Film, andere hatten einen Flashmop initiiert und wieder andere hatten ein Floß gebaut", nannte Schulz beispielhaft. Projekte dieser Art sind ihm zufolge ein Grundpfeiler der pfadfinderischen Pädagogik, um Kinder und Jugendliche zu ermutigen, sich ihrer Interessen bewusst zu werden und - darauf aufbauend - sich ihre Freizeit selbst zu gestalten. In der zweiten Phase unternahmen die Teilnehmer etwas in ihren Stämmen und Bezirken, in der dritten und letzten Phase schließlich waren die Jugendlichen nach Altersstufen gemischt.

Auch wenn Kroll und Schulz das Königsdorfer Lager uneingeschränkt lobten - ganz reibungslos ging das Großtreffen nicht vonstatten. 420 Einsätze verzeichneten die Sanitäter in zehn Tagen, zwei Mal musste der Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen. Überwiegend seien es aber "kleine Verletzungen" gewesen, die eben vorkommen können: umgeknickte Knöchel, aufgeschürfte Knie etwa. An der Wasserversorgung bei den hohen Temperaturen habe es nicht gemangelt - doch ein anderes Problem mussten die Pfadfinder umschiffen: "Zum einen sind wir hier auf einem Platz mitten im Landschaftsschutzgebiet mit unmittelbarem Anschluss an das Naturschutzgebiet Isarauen", sagte Schulz. Deshalb war eines strengstens verboten, was eigentlich Kernkompetenz eines Pfadfinders ist: das offene Lagerfeuer. "Auf der anderen Seite müssen wir ja immer auch improvisieren können und nur mit dem, was zur Verfügung steht, auskommen - da haben wir leicht umdisponieren können", lachte Schulz. Schließlich nutzten sie die Möglichkeiten der Jugendsiedlung mit, die Versorgung der 1600 Teilnehmer stellten sie mit Catering und organisierten Fahrten in den Großmarkt sicher. "Der Dorfladen ist also nicht geplündert worden", scherzte Schulz.

13 Ehrenamtliche stemmten sogar einen eigenen Radiosender: "Radio Rost" funkte im Bereich des Zeltplatzes über Mittelhertzfrequenz und per Online-Livestream 24 Stunden altersgerecht aufbereitete Nachrichten, Informationen und Unterhaltung. "Kann gut sein, dass das der eine oder andere Königsdorfer aufgeschnappt hat", sagte Schulz. Doch an den Pfadfindern kam eh keiner vorbei - schließlich waren sie auf ihren Streifzügen in der Gegend an Halstuch und Uniform schnell zu erkennen.