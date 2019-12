Die evangelische Kirchengemeinde in Geretsried lädt zu einem Konzert am Dienstag, 31. Dezember, von 19 Uhr an in der Petruskirche ein. Der 18-Jährige Miesbacher Organist Anian Wiedner interpretiert Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Vivaldi, Dubois, Boëllmann und Karg-Elert. Wiedner studiert Orgel und Komposition am Royal College of Music in London.