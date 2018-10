4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Personeller Engpass Helfer gesucht

Tafel braucht Ehrenamtliche für die Lebensmittel-Ausgabe

Ehrenamtliche Mitarbeiter sucht derzeit die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel. In der Verteilstelle Geretsried sollen sie jeden Montag und jeden Samstag - jeweils nachmittags - Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Diese Waren wurden zuvor in Supermärkten und Geschäften abgeholt. "Leider kommt es immer mal wieder vor, dass Helfer aus verschiedenen Gründen ausscheiden", sagt Tafel-Vorsitzende Angelika Haller, die für die Organisation der Ehrenamtlichen zuständig ist.

Erst vor einem Jahr hatte die Tafel Mitarbeiter für ihre Verteilstelle in Wolfratshausen gesucht und auch gefunden. "Dort sind wir zur Zeit gut aufgestellt", sagt Haller: "Dafür haben wir jetzt einen Engpass in Geretsried." Wer helfen möchte, sollte körperlich einigermaßen fit sein. Manchmal sei das Sortieren und Transportieren der Lebensmittel etwas anstrengend, erklärt Haller. Pro Einsatz müsse man durchschnittlich vier Stunden Zeit einplanen, mal ein bisschen mehr, mal etwas weniger. "Wir haben Mitarbeiter, die helfen einmal im Monat, andere mehrmals", sagt die Vorsitzende. Grundsätzlich freue man sich über jede Form der Unterstützung. "Und wenn sich jemand meldet, der gerne beim Einsammeln der Lebensmittel helfen und eines unserer Kühlfahrzeuge fahren möchte, dann wäre das auch nicht schlecht." Die Tafel benötige jedoch vor allem Helfer, die Lebensmittel in der Geretsrieder Verteilstelle an die Kunden der Tafel ausgeben.

Haller zufolge kommen jeden Montag und Samstag zwischen 30 und 40 Personen, um kostenlose Lebensmittel für sich oder auch für ihre Familien abzuholen. Zusammen mit den Bedürftigen in Wolfratshausen, versorgt die Tafel derzeit etwa 700 Menschen, viele von ihnen sind Rentner, Alleinerziehende oder Asylbewerber.

Wer Interesse hat, erhält unter Telefon 08171/7 64 03 oder unter der Mobilnummer 0151/205 303 00 weitere Informationen und kann auch einen Probetermin vereinbaren.