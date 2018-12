18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Personalversammlung Landratsamt geschlossen

Wegen einer Personalversammlung bleibt das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen mit allen Außenstellen und den Kfz-Zulassungsstellen in Bad Tölz und Wolfratshausen an diesem Mittwoch, 19. Dezember, von 12 Uhr an geschlossen.