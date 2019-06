2. Juni 2019, 16:27 Uhr Penzberger Wahlvorbereitung Stefan Korpan fordert Elke Zehetner heraus

Der Polizeihauptmeister setzt sich bei der Penzberger CSU klar gegen seinen Gegenkandidaten Michael Schmatz durch. Sein Hauptthema ist die Wohnungspolitik

Von Petra Schneider

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist das erklärte Ziel des Bürgermeisterkandidaten der Penzberger CSU. Stefan Korpan hat sich am Samstag mit einem auch für ihn überraschenden Ergebnis gegen den zweiten Bewerber Michael Schmatz durchgesetzt: 24 der 26 gültigen Stimmen entfielen auf ihn, das entspricht 89 Prozent. Korpan ist damit bei der Wahl 2020 Herausforderer der Amtsinhaberin Elke Zehetner (SPD). Inhaltlich unterschieden sich die beiden Bewerber kaum. Korpan sagte, sie hätten sich regelmäßig getroffen und in einem gemeinsamen Wahlkampfteam Ziele abgestimmt. Überhaupt habe die CSU in "völliger Harmonie" zwei Bürgermeisterkandidaten aufgestellt, betonte Ortsvorsitzender Nick Lisson. Der unterlegene Kandidat soll auf die Stadtratsliste der CSU.

Korpan punktete als gebürtiger Penzberger; er hob seine Verbundenheit mit Stadt und Leuten hervor. Im Unterschied zu seinem Konkurrenten äußerte er auch Kritik an der Rathauspolitik. Der 35-Jährige hat zwei Töchter und wird bald zum dritten Mal Vater. Er habe seine Kandidatur intensiv mit seiner Frau besprochen, sagte er. Korpan ist gelernter Zimmerer, besuchte die Berufsoberschule in Bad Tölz und studierte ein Semester Architektur. 2007 bewarb er sich bei der Polizei und arbeitet derzeit in Penzberg als Polizeihauptmeister. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft im Landkreis Weilheim-Schongau, Fußballtrainer beim ESV und Mitglied im Penzberger Hobbybrauerverein.

"Ich bin ein Teamplayer"

Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, Bürgerbeteiligung - das waren die zentralen Begriffe seiner Rede. "Ich bin ein Teamplayer", sagte Korpan. Er wolle kein "klassischer Politiker" werden. "Ich gebe lieber weniger Versprechen, aber die halte ich dann." Wichtig sei ihm, die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadtrat zu verbessern. In den vergangenen fünf Jahren sei in Penzberg "sehr wenig bis gar nichts passiert". Erst im Wahlkampf werde plötzlich eine Prioritätenliste präsentiert. Als vorrangige Ziele nannte Korpan die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Gründung einer weiteren Wohnungsbaugenossenschaft. Auch an bezahlbarem Wohneigentum mangle es in Penzberg. Er kritisierte, dass beim Einheimischenmodell an der Birkenstraße zwei Jahre lang nichts passiert sei. Er wolle mehr altersgerechte und barrierefreie Wohnungen, mehr Bürgerbeteiligung und Mitspracherecht, die er sich auch beim Altenheim und dem "Stress mit der Thomas-Wimmer-Stiftung" gewünscht hätte. Korpan will Vereine "finanziell, materiell und logistisch" besser unterstützen. Als Beispiel nannte er den Abriss des Wellenbads: Schwimmverein und Wasserwacht bräuchten Unterstützung, damit sie ihre Mitglieder zu den Trainings in ein anderes Schwimmbad fahren könnten. Auch die Ökologie sei sehr wichtig. Mehr städtische Blühwiesen, Ausbau der Wasserkraft und Verbesserung des Radwegenetzes nannte er als Maßnahmen, welche die Stadt umsetzen könne.

Michael Schmatz hatte zuvor seine Visionen als "spannende Zeitreise in die Zukunft" geschildert. Der 57-jährige Sozialversicherungsfachwirt und Vater eines Sohnes ist Vorsitzender der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerunion Weilheim-Schongau und Mitglied des Pfarrgemeinderats Christkönig. Sein Ausblick auf "Penzberg im Jahr 2026" räumte Umwelt und Klimaschutz "höchste Priorität" ein. Schmatz regte die Einführung eines "Bürgerhaushalts" mit festem Budget an. Als weitere Ziele nannte er ein Gründerzentrum auf dem ehemaligen Edeka-Gelände, wo günstige Mietflächen für Betriebe zur Verfügung gestellt werden könnten, einen kostenlosen Stadtbus für Schüler und Senioren, den IT-Ausbau an Schulen und die Einführung eines Ehrenamtsempfangs.

Schmatz erhielt viel Applaus, aber nur zwei Stimmen. Mit diesem eindeutigen Ergebnis habe er nicht gerechnet, sagte Korpan. Gegen Elke Zehetner sieht er "realistische Chancen". Denn bei Gesprächen auf seiner "Zuhörtour" höre er viel Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik heraus.