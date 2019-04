2. April 2019, 21:49 Uhr Penzberger Unternehmen Roche erweitert Hochregallager

Das Pharmaunternehmen Roche reagiert auf die steigende Nachfrage nach seinen Produkten mit der Erweiterung des Hochregallagers in Penzberg. Die Investition beläuft sich auf mehr als 27 Millionen Euro. Für die Anwohner bedeutet die Baumaßnahme vor allem: mehr Verkehr. Die Bewohner des Stadtteils Kirnberg müssen sich zwischen Samstag, 6. April, und Donnerstag, 18. April, sowie von Freitag, 10. Mai, bis Montag, 20. Mai, auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Die Lastwagen und andere Baufahrzeuge werden vom Westen von der Autobahn kommend über den Kreisverkehr an der Seeshaupter Straße und die Dr.-Gotthilf-Näher-Straße zum Werk im Nonnenwald geleitet. Roche teilt mit, dass in den beiden Zeiträumen die Fahrzeuge durchgehend, also auch nachts und an den Wochenenden, im Stundentakt unterwegs sein werden. Weil auch nachts gearbeitet wird, werden die Baustelle und der Hochbaukran beleuchtet. "Das Beleuchtungskonzept ist so ausgerichtet, dass die Anwohner in Kirnberg und Umgebung nicht belästigt werden", teilt das Werk mit.