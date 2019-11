Um die Kleingartenanlage Breitfilz zu legalisieren, muss die Stadt Penzberg das Areal neu ordnen. Dieses Verfahren kann sich noch gut eineinhalb Jahre hinziehen, was viele Schrebergärtner verzagen lässt.

So viel ist sicher: Eine schnelle Lösung für die künftige Nutzung der Schrebergärten im Breitfilz wird es nicht geben. Zwar ist man im Penzberger Rathaus gewillt, die Anlage zu legalisieren. Doch ist das nur über einen neuen Bebauungsplan für den Bereich möglich. Bis dieser Rechtskraft erlangt, können eineinhalb Jahre ins Land ziehen. Das sorgt für großen Frust bei den Nutzern der Gartenparzellen. Bei einem Austausch, zu dem die Stadt ins Rathaus eingeladen hatte, hielten sie mit ihren Sorgen nicht hinter dem Berg.

Eingangs des Treffens fasste Stadtkämmerer Johann Blank, der für die städtischen Liegenschaften zuständig ist, die Ereignisse zusammen, die zum Erlass eines Verpachtungsverbots von Seiten des Landratsamts Weilheim-Schongau geführt hatten. Dieses aufzuheben, sei das erklärte Ziel, betonte Blank. Das letzte Wort habe jedoch die Kreisbehörde.

Deutlich wurde, dass es den Breitfilz in seinen bisherigen Ausmaßen nicht mehr geben wird. Die Gartenanlage liegt nicht nur im Außenbereich, sondern auch in einem Hochmoor, das besonderen Schutz genießt. Mit der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans geht die Reduzierung des Geltungsbereichs einher. Von den gut 300 Gartenparzellen sollen an die 150 wegfallen. "Im räumlichen Umgriff wird man bau- und sicherheitsrechtlich die Fläche, wie wir sie bisher kennen, nicht erhalten können", sagte Rechtsanwalt Georg Krafft von der Münchner Kanzlei Tacke-Krafft, die im Auftrag der Stadt ein Sicherheitskonzept für den Breitfilz erstellt. Nach aktueller Rechtslage könnte das Landratsamt sogar den Rückbau der Schrebergartenanlage fordern, sagte der Anwalt.

Krafft wie auch die Vertreter der Stadt regten an, die Kleingarten-Nutzer sollten sich in einem Verein organisieren und die Verwaltung der Anlage künftig selbst organisieren. Das beinhaltet auch, dass sie selbst für die Zuweisung freier Flächen verantwortlich wären und somit entscheiden müssten, wer seine Parzelle zu teilen hat. Nur mit der Teilung von Grundstücken in der verbleibenden Anlage könnte den Pächtern, deren Gärten dann außerhalb des neuen Geltungsbereichs liegen, wieder eine Nutzung eingeräumt werden.

Die Gründung eines Vereins lehnten die Sprecher der Schrebergärtner ab. Auch wenn Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) den Breitfilzlern die Unterstützung der Stadt bei diesem Vorhaben versprach. Sie regte an, dass sich die Anwesenden Rat bei dem Kleingartenverein Stegfilz holen sollten. Breitfilz-Sprecherin Marianne Fesl bezeichnete dieses Ansinnen als utopisch - unter anderem, da es im Breitfilz "viele Quertreiber" gebe. "Mit 200 bis 300 Leuten da hinten - wie sollen wir das hinkriegen?", fragte sie. Walter Höck äußerte den Verdacht, dass die Stadt keine Verantwortung übernehmen und das Problem auf die Kleingärtner abwälzen wolle. "Da soll sich der Verein um Sachen kümmern, die die Stadt in den letzten Jahrzehnten nicht fertiggebracht hat."

Ein klares Nein war Kraffts Antwort auf die Frage von Fesl, ob jene Schrebergärtner, die auf Anraten der Stadtverwaltung vor zwei Jahren mehrere Hundert Euro in den Brandschutz ihrer Hütten investiert hatten, wenigstens den Winter über einheizen dürften. "Sonst verfault meine Hütte", sagte Fesl. Dieses Argument zog nicht. Laut Stadtbaumeister Justus Klement warte man auf das Sicherheitskonzept, das bis Ende des Jahres vorliegen soll. Momentan wertet die Kanzlei Tacke-Krafft dazu ein neues Brandschutzgutachten aus.