Bocksberger will in den Kreistag

Nicht nur in Penzberg, sondern auch auf Landkreisebene möchte "Penzberg Miteinander" politisch aktiv werden. Markus Bocksberger tritt auf der Liste der "Bürger für den Landkreis" (BfL) an. Bislang arbeiteten die BfL zusammen mit den Bürgern für Penzberg (BfP), die sich allerdings "auf eigenen Wunsch" zurückgezogen haben. Er wolle Penzberg eine "starke Stimme" im Kreistag geben, teilt Bocksberger mit. Die Aufstellungsversammlung zur Kreistagsliste der BfL findet am Mittwoch, 6. November, von 20 Uhr an im Gasthof zur Post in Peißenberg statt.