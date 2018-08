26. August 2018, 21:51 Uhr Penzberger Entwicklung Antrag auf ein neues Stadtviertel

Das Gelände zwischen Zibetholzweg, Grube und Henlestraße soll nach dem Willen der CSU entwickelt und in "An der Berghalde" umbenannt werden.

CSU will das sogenannte Edeka-Areal komplett überplanen

Die Penzberger Christsozialen möchten das sogenannte Edeka-Areal komplett neu überplanen - jenseits der bisherigen Ideen für das Gelände zwischen Zibetholzweg, Grube und Henlestraße. Das fängt für die CSU schon beim Namen an: statt Edeka-Areal favorisiert die Stadtratsfraktion einen neutralen Arbeitstitel wie "An der Berghalde". Einen entsprechenden Antrag hat Fraktionssprecherin Christine Geiger gestellt.

Der Beschlussvorschlag lautet, dass sich die Stadt das Vorkaufsrecht für Gelände sichern und vorsorglich eine Veränderungssperre erlassen solle. Nach dem Rückzug des Projektentwicklers Küblböck aus Regensburg könne dort ein neues Stadtviertel in bester Lage auf dem Reißbrett entstehen. Der CSU schwebt eine Mischung aus Wohnen, Handel, Gewerbe und Dienstleistung vor. Und zwar "weg von den überall gleich aussehenden Einheitsbauten". Bauland sei zu kostbar, um es nur auf einer Ebene zu nutzen, schreibt Geiger. "Der Druck auf den Wohnungsmarkt wächst, Flächen für unsere Handwerker und Gewerbetreibende werden dringend benötigt."

Herbert Küblböck, dessen Büro das Gelände im Auftrag von Edeka entwickeln sollte, wollte mehrere Fachmärkte und einen Discounter neben dem bestehenden Edeka-Supermarkt ansiedelt, darunter Deichmann und Vögele. Dies werteten Experten, die im Auftrag der Stadt ein Einzelhandelsgutachten erarbeiteten, als zu große Konkurrenz für die Geschäfte in der Innenstadt. Küblböck zog daraufhin seine Bauanträge zurück. "Nur wenige Städte in Bayern sind in der glücklichen Situation, ein so großes unentwickeltes Areal gestalten zu können", erklärt Geiger. "Penzberg sollte diese Chance nutzen."