Mehr als 17 000 Besucher haben die sechste Auflage von "Hannis Eismärchen" genutzt. Das ist neuer Rekord. Rekordverdächtig ist aber auch der Stromverbrauch beim Eisspektakel auf dem Penzberger Stadtplatz. Zwar sank der Verbrauch von 43 700 Kilowattstunden im Jahr 2017/18 auf 30 700 Kilowattstunden (inklusive Stände) in dieser Wintersaison. Dennoch ist das vielen Stadträten immer noch ein zu hoher Wert - auch wenn seit 1. Januar 2020 das Eismärchen mit Ökostrom beliefert wurde und dieser Standard auch in Zukunft gelten soll. Auf Vorschlag der Freien Lokalpolitik Penzberg (FLP) prüft das Rathaus, ob die Anschaffung einer synthetischen Eisfläche nicht die bessere Alternative ist.

Penzberg hat sich dem Ziel verschrieben, im Jahr 2035 die Energiewende umgesetzt zu haben. Erst im vergangenen Jahr hat der Stadtrat umfangreiche Beschlüsse zu diesem Themenkomplex gefasst. Wenn man den Klimaschutz ernst nehme, sagte Markus Kleinen (SPD) am Dienstag in der Stadtratssitzung, dann dürfte Hannis Eismärchen nicht mehr stattfinden. Doch sei der mehrwöchige Event mittlerweile zum wichtigen Baustein für das Zusammenleben in der Stadt Penzberg geworden. "Wir sollten daher nicht darauf verzichten", sagte Kleinen. Nichtsdestotrotz möchte er das Bewusstsein bei den Bürgern wecken, dass dieser Winter-Spaß eben seinen Preis hat. Umgerechnet würde jeder Besucher 1,76 Kilowattstunden Strom verbrauchen, rechnete er vor. "Das muss er woanders einsparen", so Kleinen. Ein Fernsehgerät würde bei 20 Stunden im Stand-by-Modus 36,5 Kilowattstunden verbrauchen. "Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen und nachts den Fernseher ausschalten - Problem gelöst", sagte Kleinen.

Jack Eberl (FLP) legte dem Gremium einen anderen Vorschlag vor. 2018 habe die Stromrechnung für das Eismärchen 12 000 Euro betragen, 2019 9000 Euro. Vielleicht rechne sich angesichts dieser Kosten die Anschaffung eines selbstschmierenden Kunsteisstadions, das eine Schweizer Firma erfolgreich vertreibt, erklärte Eberl. Diese Synthetikplatten würden umweltfreundlich hergestellt, es gebe weder Wasser- noch Stromverbrauch. "Auch das Wetter ist dann kein Problem mehr", sagte der FLP-Stadtrat.

Diese Anregung nahm die Verwaltung auf. Die Schweizer Firma hat eine Vertretung in Fürstenfeldbruck und wirbt unter anderem damit, dass ihre mobilen Kunsteisplatten fugenlos montiert werden könnten. Nur einmal täglich gesaugt oder gewischt müssten sie werden.

Ferner einigte sich das Gremium einstimmig darauf, dass das Eismärchen 2020/21 die gesamten Weihnachtsferien über stattfindet. Anfang des Jahres hatte es Irritationen gegeben, weil das Eisspektakel bereits am 5. Januar endete. Viele Bürger seien enttäuscht gewesen, am Dreikönigstag nicht mehr Eislaufen gehen zu können, berichteten Stadträte. Das sei auf einen Beschluss zurückzuführen, der die Dauer auf fünf Wochen festlegte, sagte Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD).

37 Tage hatte die mit 600 Quadratmetern größte Eisfläche südlich von München geöffnet. In den vergangenen Jahren hatte es Beschwerden von Anwohnern wegen des Lärms gegeben. Daher musste die Stadt in der jüngsten Saison eine Lärmmessung durchführen. Nach den Ergebnissen fragte Wolfgang Schweiger (Grüne). Diese lägen erst Anfang bis Mitte Februar vor, erwiderte Ordnungsamtschef Peter Holzmann. Zehetner ergänzte, dass es zum ersten Mal keine offizielle Beschwerde gegeben habe. Um die 100 000 Euro sollte das Eismärchen 2019/20 kosten. Diese Summe wurde überschritten. Um wie viel, erfuhr der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung.