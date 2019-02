1. Februar 2019, 21:57 Uhr Penzberger Arbeitgeber 400 Stellen bei HAP in Gefahr

Das Unternehmen Hörmann Automotive (HAP) will in den kommenden drei Jahren offenbar 400 Stellen am Standort Penzberg abbauen - das berichtet die Bevollmächtigte der IG Metall Weilheim, Daniela Fischer. Am Freitag hatte die Geschäftsleitung von HAP dem Betriebsrat und der IG Metall ein Zukunftsprojekt vorgestellt. Daraus ging laut Fischer hervor, dass der Standort Penzberg mit etwa 700 Angestellten nur durch den Abbau von bis zu 400 Stellen zu retten sei. Außerdem habe die Geschäftsleitung mitgeteilt, dass der Gesellschafter zusätzliche Investitionen im "hohen zweistelligen Millionenbereich" in den Erhalt des Standorts investieren müsse. Eine Bewilligung der Gelder stehe noch aus. Der Automobilzulieferer, einer der größten Arbeitgeber in der Region, steckt seit zwei Jahren in der Krise. Mitarbeiter verzichteten zeitweise auf Teile ihres Gehalts, um die Zukunft der Firma zu sichern. Erst im Dezember protestierten sie gegen einen möglichen Stellenabbau.