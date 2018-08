30. August 2018, 22:18 Uhr Penzberg Zehn Tage lang Party

Das Volksfest auf der Berghalde wird an diesem Freitag eröffnet

In diesem Jahr ist manches anders. Wer konnte ahnen, dass die Sanierung der Bundesstraße 472 zwischen Sindelsdorf und Bichl auch Auswirkungen auf das Penzberger Volksfest haben wird. Statt wie üblicherweise auf dem Stadtplatz startet an diesem Freitag, 31. August, der Festzug zur Berghalde zwischen Stadtapotheke und Bockerl. Im Bereich Bahnhofstraße/Ecke Sigmundstraße geben die Stadt- und Bergknappenkapelle und die Musikkapelle Iffeldorf ein Standkonzert, die Penzberger Trachtenvereine laden zu Tanzaufführungen. Obendrein gibt es Freibier.

Da die Umleitung der B 472 durch Penzberg führt, kann die Karlstraße nicht gesperrt werden. Doch die Organisatoren wussten sich zu helfen: Die Bahnhofstraße wird im Bereich vor der Christkönigkirche von 17 bis etwa 19 Uhr gesperrt. Die Sigmundstraße ist für den Verkehr frei. Der Festzug setzt sich gegen 18.30 Uhr Richtung Grube in Bewegung. Um 19 Uhr heißt es im Zelt auf dem Festplatz auf der Berghalde "O'zapft is". Da Bürgermeisterin Elke Zehetner in Urlaub ist, übernimmt die Aufgabe des Anzapfens ihr Stellvertreter Johannes Bauer.

Tags darauf, am Samstag, 1. September, startet der Festbetrieb um 11 Uhr. Bis 13 Uhr lautet das Motto "Weißwürst, so vui wia ma mog". Mit Guter-Laune-Musik unterhält die Band Oana Alloa von 13 Uhr an die Gäste im Festzelt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es kostenlose Kutschfahrten durch die Stadt zum Festplatz. Die Harthauser Musi verspricht von 19 Uhr an "a Blasmusik de rockt!" Ein Frühschoppen und Mittagessen stehen am Sonntag, 2. September, von 11 Uhr an auf dem Programm. Es spielen die Wirtshausmusikanten. Um 16 Uhr steht die Stadt- und Bergknappenkapelle auf der Bühne.

Weiter geht es am Montag, 3. September, mit dem Seniorennachmittag von 12 bis 18 Uhr. Auch dort gibt es eine Änderung: Die Gutscheine werden an die Senioren von 12 bis 17 Uhr im Eingangsbereich des Festzeltes ausgegeben. Namens der Stadt sind alle Penzberger Bürger vom 65. Lebensjahr an zu einem halben Hendl und einer Maß Bier eingeladen. Es ist ein Lichtbildausweis mitzubringen. Es spielt die Magistratsmusi. Die Kinder der Penzberger Trachtenvereine haben gegen 15 Uhr ihr Kommen zugesagt.

Nachmittags um 14 Uhr startet der Festbetrieb am Dienstag, 4. September. Von 17 Uhr an findet der "Altbairischer Abend" mit schlachtfrischem Kesselfleisch und Augustiner vom Holzfass statt. Um 19 Uhr spielt die Musikkapelle Söchering.

Auch am Mittwoch, 5. September, beginnt der Festbetrieb um 14 Uhr. Bis 18 Uhr gibt es wieder Kutschfahrten. Zudem heißt es beim Volksfest "Familiennachmittag" mit ermäßigten Preisen. Von 19 Uhr an spielt Dreisam auf. Am Donnerstag, 6. September, ist Festbetrieb von 14 Uhr an. Höhepunkt des Tages ist das Konzert der Cagey Strings um 19 Uhr. Es folgt traditionell der Abend der Betriebe, Behörden und Vereine. Das Treiben am Freitag, 7. September, beginnt bereits um 14 Uhr. Von 19 Uhr an rocken D'Moosner das Festzelt.

Bereits am Vormittag um 11 Uhr geht es am Samstag, 8. September, los. Von 11.30 bis 13 Uhr gibt es wieder Weißwürste im Überfluss. Die Vogtareuther Dorfmusikanten spielen zwischen 14 und 18 Uhr zünftig auf. Ebenfalls in diesem Zeitraum werden kostenlose Kutschfahrten angeboten. Kultstatus hat der Auftritt der Band Manyana - ganz nach dem Motto "happy music for happy people" Die Party im Festzelt beginnt um 19 Uhr.

Dann neigt sich das Volksfest dem Ende zu. Der Festbetrieb am Sonntag, 9. September, beginnt um 11 Uhr. Zum Frühschoppen von 11.30 Uhr an spielt das Sextett Krainer live aus dem Werdenfelser Land. Um 16 Uhr wird es von den Ludwig Thoma Musikanten abgelöst. Gegen 22 Uhr folgt der Schlusspunkt mit einem Feuerwerk und jeder Menge Musik.