26. September 2018, 18:03 Uhr Penzberg Zehetner rechtfertigt Fake-Leserbrief

Bürgermeisterin sieht "keine Anhaltspunkte für fehlende Neutralität"

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Nachdem die versehentlich verschickten E-Mails zum Hotel-Projekt öffentlich wurden, sucht Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD) ihr Handeln zu rechtfertigen. "Wo gearbeitet wird, da fallen Späne und passieren Fehler", sagt sie. Und: "Mein Fehler war es, die Mail in ,cc' an die Presse zu schicken." Dass der "Fehler" darin liegt, der Presse einen Fake-Leserbrief unterschieben zu wollen, sieht sie so nicht.

Als Reaktion auf einen Leserbrief der Bürgerinitiative "Kein Hotel am Kirnberg See (Huber See)" hatte vergangenen Freitag der Moderator des Bürgerdialogs, Daniel Schreyer vom Büro Hendricks & Schwartz, einen Leserbrief verfasst und diesen Bürgermeisterin Zehetner zur freien Verwendung überlassen. Schreyer war als neutraler Vermittler für den Prozess der Hotel-Standortsuche von der Stadt engagiert worden. In diesem Brief wirft er der BI-Sprecherin Bärbel Bierling vor, sie würde nur Ängste schüren wollen statt sachlich zu argumentieren. Seine Mail an die Bürgermeisterin endet mit dem Satz: "Vielleicht finden Sie ja jemanden dafür . . ." Gemeint war, dass eine andere Person den von ihm verfassten Leserbrief unterschreiben sollte.

Zehetner leitete Schreyers Gefälligkeitsleserbrief noch am Freitag an den SPD-Ortsvorsitzenden Bayram Yerli und seinen Stellvertreter Stefan König weiter mit der Frage, ob Yerli oder jemand anderer diesen Leserbrief als seinen ausgibt. Doch es fand sich niemand.

Als der Beitrag von Bärbel Bierling abgedruckt worden sei, habe sich für sie die Frage gestellt, wie man darauf reagiere, erzählt Zehetner am Mittwoch bei der Nachbesprechung der Stadtratssitzung in ihrem Büro. Sie habe sich mit Daniel Schreyer telefonisch beraten. "Man reagiert mit einem Leserbrief", habe die Entscheidung gelautet. Daraufhin habe Schreyer den Leserbrief verfasst, denn die Kommunikation nach außen sei die Aufgabe des Profis.

Es sei allein ihre Idee gewesen, den SPD-Ortsverein einzubeziehen. "Vielleicht hätte sich jemand gefunden, der einen Leserbrief selbst schreibt." Hätte sich jemand bereit erklärt, den Leserbrief Schreyers zu unterzeichnen, hätte er diesen ja noch leicht in seinem Sinne umschreiben, kürzen oder abändern können. "Oder eben zu sagen: Nein, das will ich nicht." Für diese Variante hatte sich Yerli entschieden.

Nach der Nachbesprechung am Mittwoch gab Zehetner noch eine offizielle Pressemitteilung mit der Überschrift "Stadt weist Vorwürfe als unbegründet zurück" heraus. Sie geht darin auf die Rolle Schreyers ein. Von Beginn an, heißt es darin, sei offen kommuniziert worden, dass der Auftrag und die Rolle des Dialog-Teams "gerade nicht durchweg neutral" sei. Denn der Moderator habe den Auftrag, die Entscheidung des Stadtrats für eine Hotel-Ansiedlung nach außen zu vertreten. "Vornehmliche Aufgabe des Dialog-Teams ist es jetzt nach Abschluss der Standortsuche, diese Entscheidung zu vertreten."

Neutral und vorurteilsfrei hingegen sei der Bürgerdialog hinsichtlich der Auswahl des Standortes gewesen. "Hier wurde in einem transparenten, viele Gespräche und Abstimmungen umfassenden Prozess 16 Standorte von den Bürgern, die sich einbringen wollten, bewertet." Die Bürger hätten selbst über die Kriterien und das Punktesystem, nach denen die Standorte beurteilt wurden, bestimmt. "Die Stadt Penzberg kann keine Anhaltspunkte für die fehlende Neutralität des Moderators in diesem Verfahren feststellen", schreibt Zehetner.