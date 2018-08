22. August 2018, 22:04 Uhr Penzberg Straße bleibt länger gesperrt als geplant

Der Straßenabschnitt zwischen Eichtalstraße und An der Freiheit bleibt wegen Kanalbaumaßnahmen noch bis zum Donnerstag, 30. August, gesperrt. Das teilen die Stadtwerke Penzberg mit. "Eine halbseitige Sperrung wäre wegen der Art der auszuführenden Arbeiten nicht ausreichend. Der Fußgängerverkehr kann den gesperrten Bereich nutzen", heißt es im Schreiben des Kommunalunternehmens an die Anwohner.

Die Buslinie 2 fährt trotz der Vollsperrung weiter. Die Haltestelle An der Freiheit wird etwa 100 Meter in Richtung Süden verlegt. Die Haltestelle Henlestraße indes wird an die Staatsstraße 2370/Grube versetzt. Weitere Fragen zum Busverkehr beantwortet Peter Holzmann, Leiter des städtischen Ordnungsamts, unter der Rufnummer 08856/813-400.

Die Stadtwerke Penzberg betreiben im Osten dieses Stadtteils eine Mischwasserkanalisation zur Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Dieser Kanal muss saniert werden. Zudem werden dort Glasfaserleitungen verlegt.