Der Steigenberger Kirchenchor ist fleißig am Proben. Das Ensemble unter der Leitung von Günther Pfannkuch studiert derzeit die festliche Missa in C-Dur, KV 259, von Wolfgang Amadeus Mozart für Solisten, Chor und Orchester ein, die am Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, in Penzberg-Steigenberg aufgeführt werden soll. Wer gerne in dem Chor mitsingen möchte, ist willkommen. Mitzubringen sind laut Pfannkuch vor allem Freude am gemeinsamen Musizieren und die Bereitschaft, regelmäßig zu den Proben zu kommen. Die nächste davon findet an diesem Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr, im Pfarrsaal in Penzberg-Steigenberg statt.