31. Juli 2019, 22:00 Uhr Penzberg Solidarität in Turnschuhen

Spendenlauf bringt ESV Penzberg 26 000 Euro für den Sportplatz ein

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Die Penzberger stehen zu ihrem Traditionsverein. Trotz schlechten Wetters haben sich kürzlich 150 Menschen am Spendenlauf beteiligt, den der Eisenbahner-Sportverein (ESV) ausrichtete. Etwa 26 000 Euro nahm der Verein bei dem Benefizlauf ein. Das Geld soll für den Kauf des Sportplatzes an der Fischhaberstraße verwendet werden. Eine weitere gute Nachricht überbrachte Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD). Sie sagte Vorsitzendem Josef Kriegbaum und seinem Stellvertreter Alfred Geiger zu, dass die Stadt einen Teil der fälligen Nebenkosten übernimmt, die beim Kauf anfallen.

Gut 500 000 Euro soll das Sportgelände kosten. Über zwei Darlehen - eines von der Stadt und eines von der VR-Bank - kann der ESV den Erwerb vom Bundeseisenbahnvermögen, dem das Areal gehört, stemmen. Dazu kommen noch Nebenkosten in Höhe von etwa 35 000 Euro für Notar, Grundbucheintrag, Rechtsberatung und Grunderwerbssteuer. Um diese Summe nicht auch noch über einen Kredit finanzieren zu müssen, organisierte der ESV den Spendenlauf. Mit der Zusage von Zehetner könne der Kauf nun über die Bühne gehen, zeigte sich Kriegbaum erleichtert.

Ferner hatte die Bürgermeisterin noch eine Überraschung parat: Sie überreichte den beiden Vereinschefs eine private Spende in Höhe von 300 Euro, da sie selbst am Lauf nicht habe teilnehmen können, wie sie erklärte. Dass die Stadt die klaffende Lücke bei den Nebenkosten übernehme, sei für sie keine Frage. "Es wäre doch dramatisch, wenn ein so tolles Projekt mit Schulden starten würde", erklärte die Penzberger Bürgermeisterin. Eine Zustimmung des Stadtrats brauche es dafür nicht. Über eine Summe in der Höhe von einigen Tausend Euro könne sie allein qua Amt verfügen.

Begeistert zeigten sich Kriegbaum und Geiger von den Teilnehmern der Spendenaktion. Dass schon um 10 Uhr am Sonntagvormittag die ersten 20 Läufer am Start standen, sei bemerkenswert. Insgesamt waren es 150 Sportbegeisterte, die die 1,1 Kilometer lange Strecke rund um den ESV-Platz absolvierten. Für jede gedrehte Runde hatten im Vorfeld Sponsoren einen bestimmten Betrag zugesagt. "Einer hat sogar 500 Euro pro Runde bezahlt", erzählte Kriegbaum. Auch der Nachwuchs war fleißig. Kinder konnten sich auf einer 200 Meter langen Strecke beweisen.

Die Aktion und ihr Ergebnis seien für ihn der Beweis, dass der Verein auf dem richtigen Weg sei. Auch in Zukunft soll es derartige Veranstaltungen geben, um möglichst schnell die Darlehen zurückzahlen zu können. In zwei Jahren plant die Vereinsführung die Wiederauflage des Events. Doch zunächst ging es in dieser Woche zum Notar, um den Kaufvertrag beurkunden zu lassen. Ende August soll die Kaufsumme überwiesen werden, sodass der ESV vom 1. September an Hausherr auf dem Platz ist.