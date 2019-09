Es muss ihnen gefallen haben im Juli beim Penzberger Stadtfest. Auch am kommenden Wochenende sind wieder Delegationen aus den Partner- und Freundschaftsstädten mit dabei, wenn es die Stadterhebung vor 100 Jahren zu feiern gilt. 104 Gäste aus Ahlen reisen an, ein 20-köpfiger Chor aus dem französischen Langon wie auch Vertreter aus Berlin-Tempelhof-Schöneberg und Differdingen in Luxemburg besuchen Penzberg, um am Festumzug der Vereine am Sonntag, 8. September, teilzunehmen. Bereits am Samstag laden zur Einstimmung die französischen und Ahlener Freunde zum musikalischen Frühschoppen ein.

Im hinteren Bereich des Stadtplatzes bei der Rathauspassage spielt die Blaskapelle Dolberg zwischen 10 und 13 Uhr auf. Mit von der Partie ist "Le C(h)oeur de Rugueux" aus Langon. Zu hören sein wird demnach im Wechsel deutsche Blasmusik und französisches Liedgut. Der Eintritt ist frei. Wiener und Weißwurst gibt es im Bistro "KostBar".