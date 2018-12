6. Dezember 2018, 21:57 Uhr Penzberg Neue Wohnungen für Senioren

Da die Flachdächer der städtischen Häuser an der Sigmundstraße 7, 7 a und 9 ohnehin saniert werden müssen, hat der Bauausschuss gleich die Aufstockung der Gebäude beschlossen.

Der Penzberger Bauausschuss beschließt die Aufstockung von drei Gebäuden an der Sigmundstraße und plädiert für eine Änderung der Stellplatzsatzung. Die Stadt investiert etwa vier Millionen Euro

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Die Stadt Penzberg nimmt Geld in die Hand, um mehr bezahlbaren Wohnraum für Senioren zu schaffen. Sie stockt drei Gebäude an der Sigmundstraße auf. Zugleich sollen Lifte einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf etwa vier Millionen Euro. Um die nach geltender Satzung erforderlichen Stellplätze nachzuweisen, muss das Rathaus allerdings erbringen. Der Vorschlag des Bauausschusses des Stadtrats lautet, die Satzung entsprechend zu ändern.

Saniert werden die drei Blöcke Sigmundstraße 7, 7 a und 9. Auf Hausnummer 7 soll nur ein Geschoss gesetzt werden, auf die beiden anderen jeweils zwei Geschosse. Pro Etage entstehen so drei Zwei-Zimmer-Wohnungen zwischen 58 und 68 Quadratmetern im Stadtzentrum, insgesamt 15 neue Wohnungen. Jedes Gebäude soll überdies mit einem Aufzug ausgestattet werden. Bei Hausnummer 7 ist dies schwieriger zu bewerkstelligen als bei den beiden anderen Gebäuden.

Wegen der Platzverhältnisse müsste für den Aufzug, wenn er im Haus realisiert wird, der Grundriss der bestehenden Wohnungen geändert werden. Aus vier Wohnungen pro Geschoss würden dann drei Appartements. Auch das Treppenhaus müsste grundlegend umgebaut werden. Der mit der Planung beauftragte Architekt Thomas Grubert hatte eigens ein Modell mit in die Sitzung des Bauausschusses gebracht, damit die Stadträte ausprobieren können, wie viele Stockwerke sie auf die Häuser setzen möchten. Das Gremium entschied sich für die Eins-zwei-zwei-Variante. Auch plädierte der Ausschuss dafür, den Aufzug außen am Haus mit der Nummer 7 anzubauen, um die Bewohner möglichst wenig zu stören. Grubert empfahl eine Holzbauweise in Modulen. Das spare Zeit, sagte er. "Die Belastung ist relativ gering, aber billiger wird es nicht." Für jedes Gebäude rechnet er mit etwa einer Million Euro Umbaukosten. Mit allem Drum und Dran schätzt er, werde man bei etwa vier Millionen Euro liegen. "Das klingt erst einmal unwirtschaftlich", erklärte Gruber. Aber da die Flachdächer der drei Gebäude eh aufwendig erneuert werden müssten und auch die Barrierefreiheit mit dem Umbau erreicht werde, relativiere sich die Investition.

Das wollte Manfred Reitmeier (BfP) und Michael Kühberger (FLP) zunächst nicht einleuchten. Sie stimmten gegen das Vorhaben, änderten ihre Meinung wenig später, als Kämmerer Johann Blank mitteilte, dass die Stadt mit einer stattlichen Förderung von 1,7 Millionen bis 1,8 Millionen Euro für das Projekt rechnen dürfe. Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD) regte an, den vorher gefassten Beschluss aufzuheben. Somit gab es beim zweiten Durchlauf ein einstimmiges Ergebnis pro Aufstockung.

Nach lebhafter Diskussion einigte sich der Bauausschuss darauf, dass die Stellplatzsatzung vom Stadtrat geändert werden soll. Für die neuen Wohnungen müssten etwa 25 zusätzliche Stellplätze nachgewiesen werden. Auf dem Grundstück ist das nicht möglich. Die SPD erklärte, dass so viele Plätze sicherlich von den Senioren nicht genutzt würden. Die Anpassung der Satzung soll es künftig ermöglichen, dass bei städtischem Immobilieneigentum oder bei Neubauten, bei denen die Stadt ein Belegungsrecht hat, der Stellplatznachweis reduziert werden kann.