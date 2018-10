26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Penzberg Keine Brücke am Säubach

Es wird keine neue Fußgängerbrücke am Säubach beim Penzberger Friedhof geben. Mehr als drei Jahre ist es her, dass das kleine Bauwerk am Fußweg, der Fischhaber- und Seeshaupter Straße miteinander verbindet, gesperrt und abgerissen wurde. Ursprünglich plante die Stadt einen Ersatz. Doch jüngst fiel im Bauausschuss des Stadtrats der Beschluss, auf eine Brücke an dieser Stelle komplett zu verzichten.

Die alte Holzbrücke musste abgerissen werden, weil sie marode war. Das städtische Bauamt schätzte einen Ersatzbau auf etwa 150 000 Euro aufwärts - was den Stadträten zu teuer war. 2017 stimmte der Bauausschuss dann aber doch einem Neubau zu. Aus dem wurde jedoch nichts, weil die Baufirmen "überhöhte Angebotspreise" im Rathaus abgaben, wie Stadtbaumeister Justus Klement berichtete. Die Verfahren wurden daher aufgehoben.

Doch nun zieht der Bauausschuss nicht mehr mit. Zwar möchte das Gremium das Wegenetz, das für den Stadtteil Steigenberg charakteristisch ist, aufrechterhalten - aber eben ohne die kleine Brücke. Stattdessen schlug Thomas Keller (SPD) vor, einen Zwei- oder Drei-Meter-Streifen vom benachbarten Autohaus zu erwerben, um auch auf dieser Bachseite einen Fußweg zu schaffen. Die Verwaltung prüft diesen Vorschlag. Der alte Beschluss zum Bau einer Brücke wurde einstimmig ersetzt durch den neuen Beschluss, dieses Vorhaben ad acta zu legen.