11. September 2018, 21:53 Uhr Penzberg KAB berät Arbeitnehmer

Die katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) lädt am Donnerstag, 13. September, von 16 bis 20 Uhr zu einer Sprechstunde im Penzberger Pfarrzentrum Christkönig in der Bahnhofstraße ein. Arbeitnehmer können sich über die Entwicklung ihrer Rente informieren, sich aber auch in Fragen von Konflikten und Krisen am Arbeitsplatz an die Berater wenden. Ein weiteres Schwerpunktthema der Beratung ist Stress und Überlastung. Die KAB bittet um Anmeldung unter (0881) 949 10 oder per E-Mail an buero.weilheim@kab-augsburg.org. Gesprächspartner sind Michael Schmatz, Sozialversicherungsfachwirt und Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung sowie Petra Reiter, Diplom-Pädagogin, Mediatorin und KAB-Referentin.