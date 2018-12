18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Penzberg Internetseite zum Stadtjubiläum

Mit einem Standkonzert bei Hannis Eismärchen und dem Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirchen beginnt am Dienstag, 1. Januar, um 12 Uhr das offizielle Programm zum 100-jährigen Bestehen der Stadt Penzberg. Bis zum Silvesterball am 31. Dezember 2019 werden es laut Mitteilung der Stadt 72 verschiedene Veranstaltungen sein, die zum Jubiläum stattfinden. Um diese entsprechend zu bewerben und die interessierten Bürger mit allem, was das Feierjahr betrifft, auf dem Laufenden zu halten, hat die Verwaltung eine eigene Website erstellt: Unter www.100-jahre-penzberg.de sind unter anderem neben dem Programm auch die beiden Filmtrailer und der Song zum Jubiläum zu finden. Die Website ist auch über einen Link von der Stadtseite (www.penzberg.de) erreichbar. "Ich freue mich, dass es nach den umfangreichen Vorbereitungs- und Planungsarbeiten am 1. Januar 2019 nun endlich losgeht und mit der neuen Website jeder die Möglichkeit hat, sich über das Jubiläum umfangreich und stets aktuell zu informieren", erklärt Penzbergs Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD/parteifrei) zum Start.