3. Februar 2019, 19:22 Uhr Proteste ohne Erfolg Düstere Aussichten

Konzernleitung von Hörmann Automotive kündigt IG Metall Weilheim und Betriebsrat massiven Stellenabbau im Penzberger Werk an. 400 Jobs sind in Gefahr.

Von Benjamin Emonts

Der vergangene Freitag war kein guter Tag für die Mitarbeiter des Penzberger Unternehmens Hörmann Automotive (HAP). Die Zukunftsängste, die sie seit Monaten plagen, sollten sich im Laufe des Tages bestätigen und gar noch verschlimmern. Die Geschäftsleitung von HAP teilte dem Betriebsrat und Vertretern der IG Metall Weilheim offenbar mit, 400 Stellen in den kommenden drei Jahren abbauen zu müssen, um den Standort Penzberg zu halten. Deutlich mehr als die Hälfte der insgesamt etwa 700 Angestellten würde in absehbarer Zeit somit arbeitslos werden.

Der Betriebsrat und Ortsvorsitzende der Penzberger SPD, Bayram Yerli, berichtete der SZ am Freitagabend von den Gesprächen. Nachdem die Geschäftsleitung den Termin immer weiter nach hinten verschoben hatte, stellte sie am Freitag demnach ihr lang angekündigtes Zukunftskonzept vor. Die Befürchtungen der Belegschaft seien dabei eingetreten. Dem Betriebsrat sei mitgeteilt worden, dass der Standort Penzberg nur durch den Abbau von 400 Stellen zu retten wäre, gibt Yerli wieder. Alle Bereiche des Unternehmens seien laut Geschäftsleitung betroffen.

Bayram Yerli vom HAP-Betriebsrat ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Betrieb. (Foto: Manfred_Neubauer)

Um die notwendige Modernisierung des Standorts vorzunehmen, seien zusätzlich Investitionen "im hohen zweistelligen Bereich" erforderlich, betonte Daniela Fischer, die Bevollmächtigte der IG Metall Weilheim. Auch sie wohnte den Gesprächen bei. Der Gesellschafter, die Hörmann Holding GmbH, müsse die Investitionen für das Penzberger Werk aber erst noch zusagen. "Sie müssen getätigt werden, dass es überhaupt für einen Teil der Mannschaft weiter gehen kann", betonte Fischer.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten große Teile der Belegschaft vor der Konzernzentrale in Kirchseeon und vor dem Penzberger Werk an der Seeshaupter Straße protestiert. Ferner hatte es eine Kundgebung auf dem Penzberger Stadtplatz gegeben. Die Angestellten hatten zwölf Jahre lang freiwillig Abstriche bei ihrem Gehalt gemacht, um Investitionen in die Zukunft des Unternehmens zu ermöglichen. Nach Schätzung der IG Metall sind auf diese Weise mehr als 30 Millionen Euro zusammengekommen. Doch die angekündigten Investitionen, beispielsweise in den geplanten Neubau eines Logistikzentrums in Penzberg, blieben aus. Das Unternehmen hat inzwischen Teile seiner Produktion unter Protesten in ein Schwesterwerk in der Slowakei ausgelagert.

Der Automobilzulieferer, einer der größten Arbeitgeber in der Region, steckt seit zwei Jahren offenbar tief in der Krise. Laut Unternehmenssprecherin Celina Begolli musste der Konzern allein im vergangenen Geschäftsjahr "Verluste in Millionenhöhe" verkraften. Schwer zu schaffen machten ihm demnach kostengünstige Firmen aus Osteuropa und das hohe Lohnniveau in Bayern. Den Vorwürfen, das Geld der Belegschaft nicht reinvestiert zu haben, widerspricht die Unternehmensleitung vehement. Sie betonte zudem, dass sie auf das finanzielle Entgegenkommen der Belegschaft wirtschaftlich angewiesen sei. Ende Dezember 2018 aber lief der Ergänzungstarifvertrag aus, in dem die Mitarbeiter auf Teile des Gehalts verzichteten. Seit Januar werden sie nun wieder nach dem Flächentarifvertrag bezahlt.

Betriebsrat Yerli wirkte am Freitag noch bedrückt von den jüngsten Entwicklungen. "Wir hatten ehrlich gesagt nicht viel anderes erwartet, aber wenn man dann die Zahlen sieht, ist das schon ein Schock", sagte er. "Man denkt sofort an die vielen Existenzen." Aufgeben aber kommt für den Kommunalpolitiker und Gewerkschafter nicht infrage. "Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Das Ziel muss sein, so viele wie möglich zu erhalten und keinen einzigen leichtfertig aufzugeben." Für diejenigen, die gehen müssen, werde sich der HAP-Betriebsrat vehement einsetzen: "Sie sollen Abfindungen bekommen, auch dafür werden wir kämpfen."

Daniela Fischer von der IG Metall will in den kommenden Tagen mit der Belegschaft über ihre Zukunft sprechen. (Foto: Manfred_Neubauer)

Zuversichtlich stimmten Yerli die Gespräche mit der Penzberger Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD). "Sie hat uns zugesagt, dass die Stadt alles versuchen wird, das Unternehmen HAP zu erhalten und die Belegschaft zu unterstützen." Das hatte Zehetner auch schon bei der Kundgebung auf dem Stadtplatz den HAP-Mitarbeitern versprochen.

Wie geht es weiter? Die IG Metall will zunächst abwarten, ob der Gesellschafter sein Okay für die im Zukunftskonzept enthaltenen Investitionen gibt, betonte Fischer. In der Zwischenzeit werde man in dieser Woche das Konzept der Belegschaft vorstellen und diskutieren. "Wir müssen bewerten, ob es Sinn macht, so einen Weg mitzugehen." Am Freitag, 15. Februar, steht die nächste Gesprächsrunde an.

Die Unternehmensleitung teilte am vergangenen Donnerstag über Pressesprecherin Celina Begolli mit, dass die Ergebnisse des Zukunftskonzepts erst Ende Februar "nach einer detaillierten Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit" kommuniziert würden.