Was ist Heimat? Was ist überhaupt das Oberland? Diesem gar nicht so einfachen Thema nähern sich der Geschichtsprofessor Muck Stelzle, die Kulturwissenschaftlerin Wilma Pfeiffer und Andi Sieber an der Ziach.

"Dahoam is net dahoam" findet am Mittwoch, 16. Oktober, in der Stadtbücherei Penzberg statt. Beginn: 19.30 Uhr. Abendkasse: 7 Euro.