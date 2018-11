4. November 2018, 21:52 Uhr Penzberg Gymnasium wird saniert

Kreis investiert 3,4 Millionen Euro in die Penzberger Schule

Am Penzberger Gymnasium herrscht akute Raumnot. Der Landkreis Weilheim-Schongau konnte sich lange nicht zu einer Lösung für die Schule in seiner Trägerschaft durchringen. Nun beschloss der Kreistag vor Kurzem, dass der A-Bau und der B-Bau der Schule saniert werden sollen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 3,4 Millionen Euro. Wie SPD-Stadträtin und Dritte Landrätin Regina Bartusch im Penzberger Stadtrat berichtete, habe der Landkreis inklusive der Schaffung neuer Fachräume gute sieben Millionen Euro in das Gymnasium an der Karlstraße investiert. Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD) freute sich, dass mit dieser Investition wenigstens ein Teil der Kreisumlage, die Penzberg an den Landkreis abgibt, wieder zurückfließe. Die Stadt ist der größte Kreisumlagenzahler. In diesem Jahr flossen gut 20 Millionen Euro von Penzberg nach Weilheim.