30. Juni 2019, 22:17 Uhr Penzberg Django Asül in der Stadthalle

Beim Jubiläum zum 100. Jahrestag der Stadterhebung von Penzberg gibt es Politik-Kabarett vom Feinsten in der Stadthalle. Django Asül präsentiert am Freitag, 5. Juli, 20 Uhr (Einlass von 19 Uhr an) sein Programm "Letzte Patrone" im großen Saal der Penzberger Stadthalle.

Der bekannte Kabarettist aus Niederbayern punktet mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte. Die Zuschauer dürfen sich auf eine vergnügliche Unterhaltung an diesem Abend freuen. Dabei braucht das Publikum keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, um das Programm zu überstehen. Denn die Zeit der Ungewissheiten ist vorbei. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Bundesregierung hat die Implosion Deutschlands auf der Agenda. Und auch der Allerletzte hat kapiert: Europa gibt es nicht. Asül, der in Deggendorf geboren und in Hengersberg aufgewachsen ist, zieht daraus den richtigen Schluss: raus aus dem Makrokosmos; rein in den Mikrokosmos. Ein "irrer Mix" aus Satire und Volkstheater, verspricht die Ankündigung.

Eintrittskarten sind in drei Kategorien von 26,30 Euro an erhältlich im Internet unter www.kultur-ticketshop.de/penzberg sowie bei der Buchhandlung Rolles, Bahnhofstraße, und dem "Gelben Blatt", Karlstraße, in Penzberg.