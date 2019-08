2. August 2019, 22:18 Uhr Penzberg Bierzelt-Streit gärt weiter

Der Streit um die Öffnungszeiten des Bierzelts beim Volksfest auf der Berghalde beschäftigt weiter die Penzberger Lokalpolitik. Wie nun bekannt wurde, hat das Rathaus den Stadtrat im Frühjahr zwar offenbar per Mitteilung darüber informiert, dass es trotz Jubiläumsjahr der Stadt aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein wird, wie beschlossen das Bierzelt statt der üblichen zwei Abende an vier Abenden länger aufzusperren. "Eine ungute Sache ist das trotzdem", so Armin Jabs, der Fraktionschef der Bürger für Penzberg. Und auch Markus Bocksberger (fraktionslos) sagt: "Dass da ein Stadtratsbeschluss einfach umgekehrt wird, das ist unschön."

Dass das Thema nun noch einmal im Stadtrat behandelt wird, ist dennoch unwahrscheinlich. "Da hätten wir uns früher beschweren müssen", sagt Jabs. Festwirt Christian Fahrenschon dagegen will nicht so schnell kleinbeigeben. Er will vor Gericht die vier Abende mit längeren Öffnungszeiten einklagen.