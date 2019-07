14. Juli 2019, 21:46 Uhr Penzberg Barocke Klänge

Beim diesjährigen Konzert des Sinfonieorchesters im Pfaffenwinkel unter der Leitung von Günther Pfannkuch in der Penzberger Stadthalle kommt große Orchestermusik der Barockzeit zu Gehör. Der Schlusspunkt wird das Brandenburgische Konzert Nr. 2 mit seinem virtuosen Trompetenpart. Das Konzert findet am Sonntag, 21. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Penzberg statt. Solisten sind Heinz Hennen (Flöte), Hubert Schmid (Oboe), Kilian Stucky (Trompete) und Pia Janner-Horn (Violine). Des Weiteren zu hören ist Carl Philipp Emanuel Bachs Sinfonie Nr.3 in C-Dur.

Die Karten für das Konzert kosten 22 Euro. Mitglieder der Musikfreunde Penzberg und Umgebung zahlen nur 18 Euro, Schüler und Studenten ermäßigt sieben Euro. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Rolles an der Bahnhofstraße, Rufnummer 08856/4344, und das "Gelbe Blatt" an der Karlstraße, Telefon 08856/9140, in Penzberg.