15. August 2018, 21:53 Uhr Partys auf dem Wildfluss Schwimmende Biergärten

Fabian Unger vom Landesbund für Vogelschutz erklärt SPD-Landespolitikern auf einer Radtour die Gefahren, die von Bootsfahrten auf die sensible Natur an der Isar ausgehen. Die geplante Verordnung des Landratsamtes sei keine Sofortlösung, sagt er

Von Paul Schäufele, Dietramszell

Binnen 30 Minuten kommen fünf Boote vorbei: jubelnde Kinder, feierlustige Bikiniträgerinnen, sonnenverbrannte Junggesellen, die peinlich darauf bedacht sind, ihren Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. "Das ist noch ein relativ ruhiger Tag", sagt Fabian Unger vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern. In diesem Hitzesommer sah das schon anders aus. Welche ökologischen Nachteile die außergewöhnlich hohe Zahl an Bootsfahrern heuer auf der Isar mit sich bringt, erläuterte Unger den "Roten Radlern". Unter diesem Namen hatten sich unter anderem Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, und Florian von Brunn, SPD-Umweltsprecher im Landtag und Betreuungsabgeordneter für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, auf eine Isar-Radtour begeben und dabei auch in Einöd Station gemacht.

Die Zahl der Boote, die an schönen Tagen die Isar befahren, ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt. Erich Rühmer, der dem Isartalverein vorsteht, hat an vergleichbaren Tagen in Schäftlarn die Wassergefährte gezählt: Wo vor zwei Jahren noch 50 Boote den Fluss hinab trieben, sind es heuer 187. Die Gründe dafür sieht er im Siedlungsdruck, den die Landeshauptstadt München auf die Region ausübt, und im gestiegenen Interesse an Naturerlebnissen: Outdoor liegt im Trend.

Nicht alle Teilnehmer scheinen ein Gewissen zu haben, was die Ökologie anbelangt. Die Folge sind kleine Müllhalden aus Bierflaschen - oft in Scherben -, Getränkedosen, Verpackungen, Lebensmittel und ausrangierte Grills, mitunter gar Schlauchboote. Die Ufer dienen manchmal als Bedürfnisanstalt. Hinzu kommt der Lärm, den die Freizeitpaddler bei ihren Ausflügen produzieren. Alkoholisiert und zur Musik grölend, die blechern aus den mitgebrachten Lautsprechern schallt, sind sie kein seltener Anblick im Isartal. Schwimmende Biergärten gewissermaßen.

Boot, Bier, Boxen: Besonders den Vögeln, die in Ufernähe nisten, macht diese Kombination zu schaffen. Zu ihnen gehört der Flussregenpfeifer. Seine Eier legt er direkt auf kiesigen Untergrund, auch an den Ufern der Isar im Landkreis. Wer nicht weiß, dass dort eine vom Aussterben bedrohte Art brütet, kann aus Unachtsamkeit großen Schaden anrichten. Eier können zertreten werden, doch auch Lärm lässt den Flussregenpfeifer die Brut frühzeitig abbrechen. "Sei nicht fies zum Ei im Kies" heißt es deshalb auf einer der Informationstafeln, die der LBV in Nähe der Brutplätze aufgestellt hat.

Fabian Unger möchte sensibilisieren. Er fordert mehr Achtsamkeit im Umgang mit der zerbrechlichen Artenvielfalt des Isartals. Dazu ist seiner Ansicht nach eine Informationsoffensive nötig. Aber Schautafeln müssten gelesen werden. So viel Initiative sei von einem Großteil der Isartouristen nicht zu erwarten. Ein weiterer Ansatzpunkt sind deshalb Schulungen für Bootsführer. Viele der auf der Isar angebotenen Fahrten werden von einem solchen Guide begleitet. Der LBV hat in Kooperation mit Interessengruppen, zusammengefasst im Netzwerk Isar, eine Schulung für diese Führer veranstaltet, wie angemessenes Verhalten im Naturschutzgebiet möglich ist.

Denn auch das wissen nur wenige: Von Roßwies bis zur nördlichen Landkreisgrenze liegt die Isar im Naturschutzgebiet. Gewerbliche Bootsfahrten sind hier verboten, werden aber geduldet - notgedrungen, denn das Personal fehlt, das sich darum kümmern müsste, die Verbote umzusetzen. Es gibt nur zwei Isarranger für die Isar nördlich von Bad Tölz, und die Polizei hat erst recht keine Kapazitäten, flächendeckend den Einhalt der Naturschutzverordnung zu kontrollieren.

Die SPD-Politiker zeigten sich irritiert darüber, dass eine deutliche Lücke zwischen der eindeutigen Rechtslage und der Einhaltung dieser Gesetze im Landkreis klafft. "Da müssen wir parlamentarisch eine Lösung finden", fand von Brunn. Die geplante Bootsverordnung - das Resultat der Online-Umfrage, die das Landratsamt im vergangenen Jahr durchgeführt hat - sei daher auch keine Sofortlösung, sagte Unger. Doch die Umfrage habe gezeigt, dass der Wunsch, die Isar als einzigartigen Naturraum zu erhalten, in der Bevölkerung breit vorhanden sei.