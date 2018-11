19. November 2018, 22:08 Uhr Party im Jägerwirt "The Heimatdamisch" mit neuen Hits

Nach mehr als 60 Konzerten in ganz Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland kommt die Tölzer Band The Heimatdamisch zum Saisonabschluss für ein Konzert nach Aufhofen. Am Samstag, 1. Dezember, präsentieren die Musiker um Bananafishbones-Schlagzeuger Florian Rein im Jägerwirt (Hofmarkstraße 5) neben einigen Weihnachtsspecials erstmals Stücke aus ihrem neuen Album "Circus Oberkrain", das Anfang 2019 erscheinen wird. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Die Acht-Mann-Kapelle in klassischer Besetzung mit Tuba, Akkordeon, Bläsern, Gitarre und Drums schreckt vor keinem Chart-Hit zurück und lässt bekannte Pop- und Rock-Songs im neuen Gewand erklingen. So funktionieren die Musiker beispielsweise Nenas 80er Jahre Welthit "99 Luftballons" als Landler um, verpassen AC/DC und Joe Cocker einen Oberkrainer-Sound und leiten ihre Gäste zum Tanzen an, wenn Iron Maiden als Polka erklingt. Das bis zu vierstündige Repertoire verspricht "Party-Stimmung, Show-Einlagen, witzige und ausgefallene Arrangements, hundert Prozent Power und ein Vollgas-Programm". Karten im Vorverkauf gibt es beim Jägerwirt, Tel. 08176/367.