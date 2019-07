9. Juli 2019, 22:10 Uhr Pädagogisch wertvoll Faires Fußballturnier

In Wolfratshausen findet am Samstag, 13. Juli, von 9 Uhr an erneut der Kindergartencup statt. Die Fairtrade Steuerungsgruppe hat sich auch in diesem Jahr dazu entschieden, jeder der zehn teilnehmenden Mannschaften einen Fairtrade-Fußball zu stiften. Damit soll den Kindern Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen gezollt werden. Zum anderen ist es der Steuerungsgruppe wichtig, auch bei den Kindern bereits das Bewusstsein dafür zu wecken, dass ein faires Spiel nicht erst auf dem Fußballplatz mit dem Anpfiff beginnt, sondern weit vorher seinen Anfang nehmen kann: nämlich bereits bei der Herstellung und dem Kauf der Fußbälle. Insbesondere bei der Fertigung von handgemachten Sportbällen sei Kinderarbeit sehr verbreitet. Durch den Kauf von fair bezahlten Fußbällen werde Kindern eine Schulbildung ermöglicht.