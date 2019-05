5. Mai 2019, 21:51 Uhr Pächterwechsel Aus "Ilios" wird "Sokrates"

Efthymiou Sokrates ist neuer Pächter des griechischen Restaurants "Ilios" an der Äußeren Sauerlacher Straße in Wolfratshausen. Es wurde zuvor sieben Jahre lang von der Familie Gusiotis betrieben. Sohn Niko hatte es 2012 als drittes Lokal des Familienbetriebs eröffnet. Mit dem Mai hat das Restaurant nun seinen Pächter gewechselt. Efthymiou Sokrates und ist gebürtiger Grieche aus Trikala. In Freising habe er einige Jahre selbst in einem griechischen Restaurant gearbeitet, sagt er, nun erfülle er sich in Wolfratshausen den Traum der Selbständigkeit. Deshalb hat er dem Restaurant auch gleich seinen Namen gegeben: "Sokrates". Die Auswahl auf der Speisekarte ist größer und vielfältiger, auch das Mittagsmenü bietet ein größeres Spektrum. Und: Das "Sokrates" ist an Sonn- und Feiertagen ganztags geöffnet.