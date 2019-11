Tobias Krell, Chrigel Maurer und Arved Fuchs sind am Sonntag zu Gast in Bad Tölz

Die Outdoor- und Adventure Reihe "Wunderfalke" geht in eine neue Runde und lockt auch dieses Mal eine ganze Reihe bekannter Persönlichkeiten für einen Tag nach Bad Tölz. Und die sprechen nicht nur Erwachsene an, sondern auch Kinder und Jugendliche. Am Sonntag, 3. November, ist zunächst der Kika-Moderator Tobias Krell, den viele als "Checker Tobi" kennen, im Kurhaus und eröffnet das Festival um 12.30 Uhr mit der Filmvorführung "Das Geheimnis unseres Planeten". Danach erzählt Tobi dem Publikum von den Dreharbeiten, die ihn in fünf Länder und auf vier Kontinente geführt haben: vom Kraterrand eines aktiven Vulkans in Vanuatu bis ins ewige Eis von Grönland, von der Unterwasserwelt Tasmaniens bis nach Mumbai. Allerdings ist die Veranstaltung bereits ausverkauft.

Karten gibt es aber noch für Chrigel Maurer, einer der besten Gleitschirmflieger der Welt, der von 16.30 Uhr an unter anderem vom weltweit härtesten Gleitschirmrennen und einer Alpenüberquerung mit dem Fluggerät berichtet. Weiter geht es mit dem Abenteurer und Polarforscher Arved Fuchs, der von 19.30 Uhr an seinen neuen Live-Multivisions-Vortrag mit dem Titel "Kap Horn - Antarktis - Segeln im Reich der Stürme" vorstellt. 2015 brach Fuchs mit seiner Crew und dem Segelschiff "Dagmar Aaen" zu diesem Abenteuer auf.

Karten für die Vorträge gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder aber über die Internetseite des Veranstalters, wo auch nähere Informationen abrufbar sind: www.wunderfalke.de