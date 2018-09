20. September 2018, 22:14 Uhr Orks und Hexen im Schützenhaus Fantasiewelten

Tibetréa machen "Fantasy Folk". Was den Besucher eines Konzerts dieser Musikrichtung erwartet? Nach eigener Beschreibung der Band "eine Reise, die euch nicht nur einmal quer über den Globus und durch die Jahrhunderte führen wird, sondern auch in fantastische Welten". Man darf also gespannt sein. Die Musik, eine brodelnde Mischung aus treibenden Beats, groovigen Basslinien und funkigen Trompetensoli, ist angetrieben von mittelalterlichen Melodien und einer großen Portion Pagan-Folk-Gefühl. In jedem Song gelte es, ein neues Abenteuer zu bewältigen. "Die Herausforderung: Zwerge, Orks, Drachen, Hexen und Zauberer", beschreibt die Band ihr Konzert weiter, das zum Erlebnis für jeden Folkfan werden dürfte. Musikalisch reicht das Spektrum von Tibetréa von rockigen Folksongs und wilden Tanzstücken über Akustik-Techno bis hin zu Piratenhymnen. Tibetréa singen in 20 verschiedenen Sprachen von Altägyptisch über Bretonisch bis hin zu Manx, einer gälischen Sprache, Aztekisch oder Schottisch. Das Konzert findet am Samstag, 22. September, um 20 Uhr im D'Amato im Schützenhaus in Wolfratshausen, Geltinger Straße 16, statt. Karten kosten zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse.