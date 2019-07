31. Juli 2019, 22:00 Uhr Orgelmatinee in Schäftlarn Vater und Sohn spielen Vater und Sohn

Der Wolfratshauser Kirchenmusiker Mark Ehlert und sein Sohn Johann Paul Ehlert geben am Sonntag, 4. August, von 14 Uhr an eine halbstündige Orgelmatinee in Kloster Schäftlarn. Sie spielen Werke von Johann Sebastian und Sohn Carl Philipp Emanuel Bach. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Mark Ehlert studierte Kirchenmusik und Alte Musik in Regensburg und Bremen. Er konzertierte im In- und Ausland. Sein Sohn übernimmt regelmäßig das Orgelspiel in Gottesdiensten und hat die Aufnahmeprüfung für den diözesanen C-Kurs bestanden.