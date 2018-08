19. August 2018, 22:23 Uhr Orgelkonzert Gefragter Kurkantor

Ein Orgelkonzert gestaltet Kurkantor Wolfgang Wedel am Samstag, 25. August, in der Tölzer Johanneskirche (Beginn 19 Uhr). Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Charles Hubert Parry, Wolfgang Amadeus Mozart und Nicolas Jacques Lemmens. Wedel wirkte bis 2016 als Kirchenmusiker in Berlin. Für seine Verdienste wurde er mit dem Titel Kirchenmusikdirektor ausgezeichnet. Als Konzertorganist ist er in ganz Europa gefragt. Zehn Jahre lang begleitete er René Kollo bei dessen Deutschland-Tourneen und war Assistent des Direktors der Sing-Akademie zu Berlin. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.