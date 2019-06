30. Juni 2019, 22:17 Uhr Organisation ist alles Ärzte gründen Ausbildungsbund

In Wolfratshausen tun sich dafür sechs Praxen zusammen

Wer in Deutschland Facharzt für Allgemeinmedizin werden will, muss dazu verschiedene Weiterbildungsabschnitte in Kliniken und Praxen durchlaufen. Meist müssen sich die angehenden Fachärzte diese Stationen in Eigenregie organisieren. Im Nordlandkreis wird es für sie nun einfacher, und zwar mit dem Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Wolfratshausen, der Ende März in der Loisachstadt gegründet wurde.

Mit Unterstützung der Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin der bayerischen Landesärztekammer haben sich sechs niedergelassene Ärzte aus Wolfratshausen und Umgebung, je zwei Allgemeinmediziner und Internisten, eine Gynäkologin und ein HNO-Arzt, mit der Abteilung für Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie in der Wolfratshauser Kreisklinik zusammengetan, um fortan den angehenden Hausärzten die Ausbildungsabschnitte in Modulen anbieten zu können. "Für junge Kollegen ist es manchmal sehr schwierig, neue Abschnitte rauszusuchen und sich weiter zu bewerben", erklärt Julia Wüstefeld von der Hausarztpraxis Wolfratshausen, die das Projekt mitinitiiert hat.

Der neue Weiterbildungsverbund soll die Ausbildung erleichtern, aber auch beschleunigen. Zudem biete man ein Mentoring für die jungen Kollegen an, um sie auf ihrem Weg zur Facharztprüfung zu begleiten, erklärt Wüstefeld. Die Weiterbildungsverbünde sind eine Empfehlung der Landesärztekammer, um die Facharztausbildung von Hausärzten zu optimieren. Mit Hilfe einer eigenen Koordinierungsstelle werden immer mehr solcher Verbünde gegründet. Allein in Oberbayern gibt es aktuell 23, unter anderem in Bad Tölz, Penzberg und Starnberg.