Lars Eidinger am Kochelsee

Das Kochler Kino präsentiert eine Open-Air-Vorführung: Am Freitag, 16. August, zeigt der Verein an der Kochler Seepromenade das etwas andere Roadmovie "25 km/h". In diesem deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2018 stellen Lars Eidinger und Bjarne Mädel ein Brüderpaar mittleren Alters dar, das sich den Jugendtraum einer Reise quer durch Deutschland erfüllt - auf Mofas. Markus Goller inszenierte den Film nach einem Drehbuch von Oliver Ziegenbalg. "25 km/h" erreichte mehr als eine Million Kinobesucher und war als "Bester Spielfilm" beim Deutschen Filmpreis 2019 nominiert. Der Eintritt zur Kochler Vorführung kostet acht Euro, für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre fünf Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Filmbeginn gegen 21.30 Uhr. Getränke und kinotypisches Knabberzeug werden angeboten, Sitzgelegenheiten sollten Besucher selbst mitbringen. Bei Regen wird der Film unter dem Baldachin des Walchenseekraftwerks gezeigt.