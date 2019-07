8. Juli 2019, 21:40 Uhr Open Air Andreas Bourani und "Pur" im Maierhof

Ein Wochenende lang verwandelt sich das Kloster Benediktbeuern wieder in eine Freilichtbühne. Nach dem Herbert Pixner Projekt am Freitag, 12. Juli, gastiert Andreas Bourani am Samstag, 13. Juli, im Maierhof (Beginn 19 Uhr). Spätestens mit seiner Hymne "Auf Uns" und der erfolgreichen Single "Astronaut", die er zusammen mit Sido produziert hat, sei er "in der Liga der großen deutschen Popsänger angekommen", heißt es in der Einladung. Bourani begeistere mit seiner Stimme und tief gehenden Texten, aber auch als Entertainer, der sich mit einer perfekt eingespielten Band präsentiere.

Tags darauf gehört die Open-Air-Bühne der Band Pur, die ihr zehntes Album "Zwischen den Welten" präsentiert, aber auch Hits aus den vergangenen 30 Jahren singt. Als Special Guests haben sich die A-cappella-Formation Füenf und der Comedian Klaus Birk angekündigt. Tickets gibt es unter www.myticket.de, Telefon 01806/ 777 111 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.