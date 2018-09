16. September 2018, 22:04 Uhr Online-Befragung Spaß oder Stress beim Radfahren?

Online-Befragung des ADFC zur Fahrradfreundlichkeit

Wie fahrradfreundlich Wolfratshausen ist, können die Bürger nun beim Radlerclub ADFC mit Schulnoten bewerten: beim Fahrradklima-Test, den der Verein bis Ende November für deutsche Städte und Gemeinden durchführt. Unter www.fahradklima-test.de können alle Bürger anonym per Fragebogen bewerten, ob das Radfahren in Wolfratshausen Spaß macht oder Stress bedeutet, ob der Winterdienst funktioniert und ob sie sich sicher fühlen, wenn sie in der Stadt mit dem Rad unterwegs sind. Auch zusätzliche Kommentare zur Situation des Radverkehrs können abgegeben werden. Auch offline können Radler an der Befragung teilnehmen. Wie Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) kürzlich im Bauausschuss bekannt gab, liegen die Fragebögen ebenfalls im Wolfratshauser Bauamt und im Bürgerbüro des Rathauses aus.

In einer Sonderbefragung wird in diesem Jahr das Thema "Familienfreundlichkeit" in den Fokus gerückt. Außerdem geht es in dem Test von 2018 nicht nur um die Bewertung, sondern auch um die Bedeutung verschiedener Aspekte der Fahrradfreundlichkeit in den jeweiligen Städten und Gemeinden. "Die Auswertungen geben dem Stadtrat und der Stadtverwaltung wichtige Hinweise auf die aktuelle Radverkehrssituation aus Sicht der Bevölkerung", erklärte Heilinglechner. Der Test des ADFC ist die größte weltweite Befragung zum Fahrradklima und wird vom Bundesverkehrsministerium im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans gefördert. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2019 bekannt gegeben werden.